MILANO, 16 MAR - La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei con le ipotesi di piano di pace tra Russia e Ucrania e in vista della riunione della Fed. L'ultimo Ftse Mib guadagna il 3,34% a 24.284 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA