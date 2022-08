Borsa: Milano riduce rialzo iniziale, pesano le banche

MILANO, 08 AGO - La Borsa di Milano (+0,08%) riduce il rialzo iniziale e prosegue piatta. Su Piazza Affari pesano le banche mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 212 punti con il rendimento al 3,01%. Prosegue in netto calo Banco Bpm (-1,8%). Male anche Mps (-1,3%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,6%) mentre è in controtendenza Bper (+0,6%). In flessione anche gli altri titoli finanziari con Generali (-0,6%) e Unipol (-0,3%). Scivola Mfe con le azioni di tipo B che cedono il 3% e quelle di tipo A l'1,5%. Male anche Pirelli (-1,9%). Nel listino principale si mettono in mostra Terna (+1,2%) e Tenaris (+1,1%). Acquisti anche su Campari e Interpump (+1%). In positivo Tim e Atlantia (+0,2%).

