Borsa: Milano stabile (+1,65%) con inflazione, spread a 234

MILANO, 29 LUG - La Borsa di Milano resta abbastanza stabile dopo il dato dell'inflazione italiana scesa al 7,9% e che segue il dato del pil che ha accelerato a +1%. Il Ftse Mib segna un +1,65% a 22.289 punti. Anche lo spread non fa grandi sussulti nell'immediato. Il differenziale tra Btp e Bund viaggia sulla soglia dei 234 punti con il rendimento del decennale italiano che lambisce il 3,24%. Per il resto sul listino principale di Piazza Affari non cambia il leitmotiv con Interpump (+5,5%), Pirelli (+3,6%), Enel (+4,6%), Banca Generali (+3,4%) tra le migliori. Soffre invece Leonardo (-9%) dopo i conti positivi ma in linea con le stime. Per gli analisti pesa il fatto di non aver aggiornato la guidance.

