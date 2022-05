Borsa: Mosca chiude ottimista (+2%), il rublo in calo

MILANO, 25 MAG - Chiusura ottimista per la Borsa di Mosca nella seduta di metà settimana. L'indice Moex ha guadagnato il 2,03% a 2.340 punti. Il rublo ha perso quota nel cambio: per un dollaro a sera servono 60,3 rubli, a fronte dei 56,8 del giorno precedente, e per un euro sono necessari 64,1 rubli, in confronto ai 61,05 del giorno prima. Tra i titoli, guadagnano qualcosa le grandi banche, come Sberbank (+0,4%) e Vtb Bank (+0,5%). Nel comparto energia corre Gazprom (+2,1%), Rosneft (+5,2%) e Lukoil (+5,2%), non Novatek (-0,1%). Nell'estrattivo positiva Polymetal (+0,5%), nel siderurgico brillante Severstal (+4,1%)

