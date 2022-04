Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,02%)

TOKYO, 19 APR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in aumento, con gli investitori che guardano alle nuove misure annunciate dalla Banca centrale in Cina a sostegno delle aziende penalizzate dalla pandemia da Covid-19, mentre la valuta giapponese continua la fase di indebolimento sul dollaro, dando slancio al settore export. Nei primi scambi l'indice di riferimento Nikkei avanza dell'1,02% a quota 27.071,82, con un guadagno di 272 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta ai minimi in 20 anni sul dollaro, poco sopra un valore di 127, e a 137 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA