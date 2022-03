Borsa: Tokyo, apertura in sostenuto calo (-1,43%)

TOKYO, 07 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto ribasso, con gli investitori che guardano con timore alle crescenti ostilità del conflitto tra Russia ed Ucraina, e alle quotazioni del greggio, arrivate a toccare i massimi in 13 anni. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un ribasso dell'1,43%, a quota 25.613,98, e una perdita di 371 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno a 114,90 sul dollaro, mentre si apprezza a 124,90 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA