Brevetti: azienda Chieti prima per numero brevetti Italia

ROMA, 05 APR - Con 85 domande, l'azienda di automazione e robotica Fameccanica ha scalato la classifica come prima azienda italiana per numero di domande di brevetti all'ufficio europeo Epo. E' quanto si legge nelle statistiche pubblicate dall'Epo secondo cui l'impresa ha superato così le "Big" Pirelli, Saipem, Eni, Prysmian, Piaggio e Leonardo. Va ricordato comunque come grandi richiedenti del calibro di Stellantis, CNH Industrial NV o STMicroelectronics NV non compaiono in questa classifica in quanto non sono registrati in Italia ma nei Paesi Bassi. Nella lisa, dopo Fameccanica appare il fornitore di macchine per tabacco G.D. (54 richieste) e da Pirelli (52).

