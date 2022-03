ROMA, 07 MAR - Euro ancora in calo sul dollaro in avvio di settimana: la moneta unica europea passa di mano a 1,0877 in discesa dello 0,4% sulle quotazioni di venerdì e ai minimi da giugno 2020. L'euro è invece in salita sullo yen a quota 125,13

