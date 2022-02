Contro il caro-bollette aumento dell'estrazione di gas in Sicilia

Più autorizzazioni all’estrazione di gas naturale, per lo più in Sicilia ma anche nelle Marche e nel ravennate. Ma senza nuove trivellazioni. E', secondo quanto si apprende da fonti di governo, l’orientamento emerso nella cabina di regia che si è tenuta in mattinata sul nuovo decreto contro il caro-bollette. L’aumento della produzione nazionale sarebbe legato poi a un prezzo calmierato di vendita. Tra le misure anche incentivi al biocarburanti e idrogeno e semplificazioni per spingere le rinnovabili.

