Credit Suisse: nel 2022 perdita di oltre 7 miliardi

MILANO, 09 FEB - Credit Suisse archivia il quarto trimestre con una perdita netta di 1,4 miliardi di franchi svizzeri (1,4 miliardi di euro). Il risultato è peggiore delle stime e porta il rosso del 2022 a 7,3 miliardi di franchi svizzeri (7,4 miliardi di euro). "Il 2022 è stato un anno cruciale per il Credit Suisse. Abbiamo annunciato il nostro piano strategico per creare una banca più semplice e mirata, costruita intorno alle esigenze dei clienti. e da ottobre lo stiamo attuando a ritmo serrato", sottolinea il ceo Ulrich Körner nel ricordare il successo dell'aumento di capitale da 4 miliardi di franchi svizzeri. E in tale contesto "stiamo facendo grandi progressi nella ristrutturazione radicale della nostra Investment bank", aggiunge il ceo. L'istituto stima spese di ristrutturazione per il 2023 pari a circa 1,6 miliardi di franchi svizzeri e per il 2024 pari a circa 1 miliardo di franchi svizzeri, invariate rispetto alla precedente guidance.

