Il Lungomare Fest è un successo, migliaia a Catania senza auto e rigorosamente a piedi

Terzo appuntamento con l'isola pedonale

Il Lungomare Fest, che tornerà con il quarto appuntamento il 19 maggio, non cessa di stupire. Per la partecipazione, ormai non quantificabile e molto sostenuta, ma anche per le reazioni degli automobilisti che volenti o nolente si trovano a dover passare nei dintorni.Si moltiplicano le iniziative proposte, dal “Villaggio olimpico” allestito da Csain, alla “Festa delle Famiglie”a cura dell’associazione Famiglie Arcobaleno, dai Pupi dei Fratelli Napoli all’autobooks di Amts. Spazio per musica e balli, e gli ormai apprezzatissimi mercatini artigianali de “Le Pulci di Città”. E poi tante famiglie con bici e monopattini, ma anche a piedi, per godere della magnifica giornata.In progress, con modifiche proposte di volta in volta, è il piano della viabilità studiato dal Comune che anche stavolta sembra non aver accontentato proprio tutti, con i varchi delle strade vietate al transito (tranne per i residenti) delimitati da transenne, ma quando non più vigilate, spostate e dunque riaperte dagli utenti.

Il solito ingolfamento si è verificato in piazza Mancini Battaglia e via Messina, segnalata la presenza di parcheggiatori abusivi (piaga che si sta cercando di contrastare in città) e domani avremo i dati di utilizzo dei mezzi pubblici, come era stato suggerito dal sindaco Enrico Trantino.