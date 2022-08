Energia: semestre robusto per le utility europee, corrono utili

MILANO, 13 AGO - Il settore delle utility in Europa chiude un primo semestre con utili in crescita grazie all'aumento dei prezzi dell'energia, all'apporto che arriva dalle rinnovabili e dalle attività fuori dai confini dell'Ue. E' quanto emerge da una analisti di Bloomberg Intelligence. I risultati, secondo gli analisti, sono destinati a crescere anche nel secondo semestre, nonostante la corsa dell'inflazione e la volatilità del mercato dell'energia. Le utility quotate in Borsa e inserite nell'indice Stoxx Europe 600, intanto, si preparano ad affrontare un significativo pacchetto di investimenti per l'ammodernamento delle infrastrutture di rete e per aumentare la capacità di energia da fonti rinnovabili. Secondo le stime si tratta di un pacchetto di 95-100 miliardi di euro all'anno nel 2022-2023.

