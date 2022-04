Fincantieri: Bono, la mia carriera era il problema

TRIESTE, 20 APR - "Mi aspetto sempre tutto e il contrario di tutto, però alla fine accade quello che non mi aspetto"; "mi hanno chiamato stamattina e mi hanno comunicato che il governo preferisce la 'discontinuità'. Non ci sono cose che non vanno o cose che vanno raddrizzate, la mia carriera era il problema. Non la posso cedere ad altri, purtroppo. Anzi ne vado fiero". E' il commento a caldo dell'a.d. di Fincantieri Giuseppe Bono, alla notizia che la Cdp ha scelto un altro 'timoniere' per il gruppo della cantieristica, come ha detto a L'Espresso. Bono lascerà dopo cinque mandati da a.d. attraversando dieci governi e "presto il telefono non squillerà più. Ne sono consapevole", d'altronde, "a 78 anni è il momento della riflessione", confessa al settimanale. "Io sono un pigro. Non mi piace viaggiare, eppure ho girato il mondo. Non mi piace mangiare al ristorante, eppure potrei pubblicare una guida. Adesso mi gusterò il piacere del fare quello che mi piace fare: andare in campagna in Abruzzo, accendere il camino, fissare le fiamme che ardono come quand'ero bambino. E poi con abbondante calma approfondiamo un po' di argomenti. Guai a confondere la cronaca con la storia. Per ora mi fermo alla cronaca".

