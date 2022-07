MILANO, 25 LUG - Avvio in rialzo per il prezzo del gas in Europa mentre prosegue la guerra in Ucraina da parte della Russia. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 161 euro al megattora, con una aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura di venerdì.

