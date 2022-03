Generali: Borsa corre (+3% finale) a 20 euro, record da 2008

MILANO, 28 MAR - Ancora acquisti su Generali dopo la presentazione del programma da parte dei candidati della lista del gruppo Caltagirone e nel giorno del licenziamento di Luciano Cirinà, candidato amministratore delegato nella stessa lista, alternativa a quella presentata dal Cda uscente. Il titolo del Leone ha infatti chiuso la seduta in rialzo del 3,7% a 20,14 euro, dopo aver toccato in corso di giornata quota 20,4, portandosi ai massimi da fine 2008. Ingenti ma non eccezionali gli scambi: nella seduta sono passate di mano circa 12 milioni di azioni contro i 10 milioni di venerdì.

