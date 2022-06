MILANO, 24 GIU - Lo spread Btp-Bund ha chiuso a ridosso dei 198 punti base, in rialzo di 3 punti base rispetto a ieri, dopo aver superato in corso di seduta la soglia dei 200 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta a al 3,41%, in crescita di 4 punti base.

