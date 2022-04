Mfe abbassa soglia opa Mediaset Espana, salta delisting

MILANO, 13 APR - Mfe ha abbassato la soglia di adesione per l'efficacia dell'Opas su Mediaset Espana dal 95,6% del capitale sociale totale della controllata spagnola (90% delle azioni oggetto dell'Opas) all'85% del capitale. E' così possibile che l'operazione si concluda senza la revoca delle azioni dalla Borsa di Madrid e Mfe non debba quindi lanciare un'offerta, per cassa, per il delisting. Mediaset For Europe avrà comunque la facoltà di incorporare Mediaset Espana e si impegnerebbe a chiedere l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni "categoria A" presso la Borsa spagnola.

