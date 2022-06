Powell, riportare inflazione al 2%, rialzo dei tassi appropriato

ROMA, 22 GIU - Gli attuali aumenti dei tassi di interesse sono appropriati. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che la banca centrale deciderà ad ogni riunione quanto è necessario alzare il costo del denaro e che l'economia americana è "molto forte" e può sopportare questi rialzi. "Il nostro obiettivo è usare i nostri strumenti per riportare l'inflazione al 2% e mantenere le aspettative di inflazione ben ancorate", spiega il presidente della Fed. La recessione è certamente una possibilità ma non è "nostra intenzione" causarla, afferma inoltre Powell aggiungendo anche che le chance di recessione non sono al momento particolarmente elevate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA