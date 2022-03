Spread Btp Bund: risale a 153 punti, rendimento stabile

MILANO, 02 MAR - Lo spread fra Btp e Bund tedesco è tornato ad allargarsi e supera i 153 punti base (da 147,6 della chiusura di ieri) con un rendimento del decennale italiano poco mosso all'1,45% (ieri era all'1,4%). A modificare il differenziale contribuisce il Bund il cui rendimento ieri era passato in negativo (oggi -0,07%) in un mercato che ha smesso di scontare un prossimo rialzo dei tassi da parte della Bce, visto l'impatto sulle economie dalla guerra in Ucraina.

