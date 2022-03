Spread Btp-Bund:si stringe ancora, a 147,6 punti, giù rendimenti

MILANO, 01 MAR - Chiusura ancora in forte discesa per il differenziale tra Btp e Bund, a 147,6 punti, nel sesto giorno di conflitto in Ucraina. Si restringe infatti di quasi dieci punti rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 157 punti. In calo i rendimenti del titoli di Stato europei, con l'allontanarsi al 2023, a causa della guerra, della stretta sui tassi di interesse. Forte il calo del rendimento del decennale italiano, che ha terminato la seduta all'1,400%. Per il Bund tedesco il rendimento è passato in negativo, tornando così a collocarsi a pieno tra i beni rifugio e chiudendo a -0076%.

