ANSA Lavoro - TORINO, 13 GIU - Sono terminati i 170 milioni che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione per quest'anno come incentivi per l'acquisto di auto con motore endotermico, ovvero quelle a benzina, diesel e ibride. Secondo i dati pubblicati sul portale dell'ecobonus, restano invece ancora 187 milioni per le auto elettriche e più di 202 milioni per le ibride plug-in.

