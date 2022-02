Tpl: Sindacati, confermato venerdì stop 24 ore bus e metro

ROMA, 21 FEB - "Confermato nel trasporto pubblico locale lo sciopero nazionale di 24 ore di venerdì 25 febbraio". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri per "il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".

