Tridico, ci vuole riscatto gratuito per laurea

ROMA, 24 GIU - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico rilancia l'idea dell'introduzione un riscatto gratuito del periodo di studi per la laurea. "C'è da fare - spiega nel corso del Festival del Lavoro a Bologna - un intervento importante che ovviamente necessita di risorse importanti, quello della copertura di quel periodo formativo su base contributiva in modo che si possa, come avviene in Germania, riscattare la laurea in modo gratuito. Ora abbiamo il riscatto light che è un passo avanti, si riscatta la laurea nel modello contributivo con 20-22mila euro. Riscattare la laurea vorrebbe dire incentivare i giovani a studiare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA