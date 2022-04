Ucraina: rublo in lieve risalita, cambio a 91 contro euro

MILANO, 05 APR - Il rublo prosegue nella lenta risalita negli scambi sull'euro, dopo la caduta dei primi giorni del conflitto in Ucraina, quando il 7 marzo il cambio con l'euro era arrivato a 167,3. Ha chiuso infatti la giornata a 91,2, quindi vicino a 90 rubli per un euro che precedevano il conflitto. Ha perso invece qualcosa sul dollaro, scambiando a 83,5 e procedendo così a scendere verso le medie che precedevano l'attacco, ovvero sotto gli 80 rubli, e comunque con un valore ben lontano dal picco di 154 per il dollaro risalente allo stesso 7 marzo.

