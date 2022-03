WASHINGTON, 04 MAR - L'economia americana ha creato in febbraio 678.000 posti di lavoro, decisamente sopra le attese degli analisti. In gennaio ne aveva creato 467.000. Il tasso di disoccupazione e' sceso al 3,8%, dopo essere salito al 4% in gennaio.

