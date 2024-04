Via alla Vespa parade, in 15mila in sella al mito italiano

agenzia

Tra i partecipanti a Pontedera anche Rudy Zerbi

PONTEDERA (PISA), 20 APR – Ottomila vespisti ufficialmente iscritti e quasi il doppio in corteo lungo le colline pisane: sono i numeri della Vespa parade partita stamani intorno alle 11 da Pontedera (Pisa) per un suggestivo tour sulle colline della Valdera in occasione dei Vespa world days in corso fino a domani nella città della Piaggio. “Per ora il week end è stato un grande successo – ha detto Mauro Calestrini, presidente del Vespa world club e organizzatore dell’evento -: riteniamo che ci siano almeno 14-15 mila vespisti che saranno in corteo”. “E’ una festa meravigliosa – ha aggiunto il sindaco Matteo Franconi – che celebra la Vespa, ma anche il Gruppo Piaggio e i suoi successi grazie alle donne e gli uomini che portano il nome di Pontedera e dell’Italia in giro per il mondo: dalle tutte blu, agli impiegati, ai dirigenti e alla famiglia Colaninno”. In parata anche lo showman e giudice di Amici, il talent show di Maria De Filippi Rudy Zerbi: “La Vespa – racconta – mi accompagna ovunque fin dall’adolescenza. Dal primo cinquantino a oggi ed è un grande omaggio alla bellezza femminile. Le cose più belle del mondo: donne e libertà”.

