”Accompagniamo l’Enna verso un sogno”

L’Ad gialloverde Montesano verso la gara di Brolo

Due giorni al match di Brolo contro la Rocca Acquedolcese, che potrebbe dare il match point all’Enna verso la Serie D. Questo il messaggio dell’Amministratore delegato, Fabio Montesano.

“Domenica contro la Rocca Acquedolcese avremo il primo match point della stagione per il raggiungimento di un sogno e solo a pronunciarlo così, fa un certo effetto. Specie per chi come noi arriva da molto lontano: dai campi polverosi di Prima categoria e Promozione, fino a quel ripescaggio in Eccellenza qualche anno fa che rappresentò un nuovo punto di partenza. Oggi ripensiamo a tutto questo e, vi confesso, vengono i brividi per chi come noi ha fatto tanto per l’Enna, facendo riappropriare la squadra di calcio della propria città alla sua gente. Ma serve ancora uno sforzo. E per far sì che si compia, occorrerà arrivare a questo appuntamento con la serenità di chi è consapevole della propria forza: quella di una squadra meravigliosa, di uno staff tecnico di grande qualità e, consentitecelo, di una società che ha saputo sempre guardare avanti, anche quando il mondo ci sembrava essere crollato addosso. Sono emozioni indescrivibili, che solo chi vive il calcio come noi da queste parti può avvertire e allo stesso tempo trasmettere. Siamo fieri e orgogliosi di tutto ciò e non vediamo l’ora di poter celebrare un risultato storico. Con la nostra gente. Per la nostra gente”.

