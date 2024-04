Ad Enna il battito dei tifosi spinge la squadra in trasferta per coronare il sogno della Serie D

Campionato di Eccellenza

La squadra di mister Campanella per il match di Brolo si prepara sul sintetico di Pergusa

Ragione e sogni nel calcio spesso percorrono una strada parallela nella speranza che alla fine della corsa convergano. E quel traguardo lo attendono con ansia i tifosi gialloverdi in cui il sogno è la Serie D ma la ragione impone invece l’attesa del raggiungimento matematico della promozione.

A tre giornate dalla fine del campionato di Eccellenza l’Enna è prima con sette punti di vantaggio sul Paternò. La promozione, attesa da oltre 30 anni, potrebbe già arrivare domenica in caso di vittoria sul campo della Rocca Acquedolcese.

L’attesa

In città l’attesa cresce ed in tanti stanno rispondendo al contest lanciato la società che ha invitato ad addobbare balconi e vetrine di gialloverde; la più colorata sarà premiata con una maglia dell’Enna autografata da tutta la squadra e sarà consegnata nell’ultima partita casalinga.Prosegue intanto la preparazione in vista del match di domenica a Brolo e la squadra agli ordini di mister Campanella è impegnata sul sintetico di Pergusa con sedute tecnico-tattiche.

L’esodo sportivo