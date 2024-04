Anno Accademico, presidente Salerno: «Studiare alla Kore di Enna è diventato brand di eccellenza»

Università

All'inaugurazione del 19esimo anno accademico hanno preso parte oltre 1000 invitati tra cui anche il ministro della Protezione civile Nello Musumeci

Oltre mille invitati hanno partecipato, nella grande sala del Leda, il Laboratorio di dinamica sperimentale del Centro di ricerca sui terremoti che ha uno di più grandi simulatore di sismi di un ateneo al mondo, alla cerimonia di inaugurazione del 19simo anno accademico dell’università Kore di Enna. Tra i presenti i rettori di tutte le università siciliane, il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci. In apertura dopo i saluti del rettore Francesco Tomasello , il discorso del presidente Cataldo Salerno che parte da Enna e arriva alla Palestina, parlando di politica internazionale e per “ritornare” alla Kore.

«Studiare a Enna è diventato un brand di eccellenza. Abbiamo voluto mostrare quello che è il nostro patrimonio umano scientifico che la nostra università ha saputo reclutare – dice Salerno davanti a oltre 200 professori di quattro Continenti – siamo seduti nella sala che ha il simulatore di terremoti più grande al mondo di una università, ma non preoccupatevi, abbiamo staccato le spine. L’Impianto è in grado di simulare onde sismiche delle più elevate potenze fino a oggi registrate».«Sono qui da un anno e io raccolgo quello che è stato definito un miracolo.- dice il rettore Tomasello – quando 20 anni fa nacque la Kore ci fu molto scetticismo. Io invece apprezzai e ritenni un valore aggiunto».Dopo la lectio magistralis dell’economista Sandro Montresor su «Innovazione e sostenibilità per fronteggiare cambiamento climatico e ruolo chiave della politica economica e delle università» intervenuto il ministro Musumeci.