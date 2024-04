Valguarnera, gestore del canile chiede al Comune 100mila euro di arretrati o libererà i cani

L'ultimatum

La convenzione tra il canile e il Comune è scaduta il 21 ottobre 2023 e da quella data non è stata più rinnovata con determina di affidamento, ma solo tacitamente.

«I cani non pericolosi che attualmente sono ricoverati in alcuni centri della zona vanno rimossi dal canile e rimessi in libertà sul territorio». E’ questa la richiesta fatta dal comandante dei vigili urbani di Valguarnera, Francesco Villareale dopo che il titolare del «centro cinofilo Ciaramito», Luca Scoto, ha diffidato, i primi di aprile, il Comune di Valguarnera a pagare le rette arretrate che ammonterebbero a circa 100 mila euro.

La convenzione tra il canile e il Comune è scaduta il 21 ottobre 2023 e da quella data non è stata più rinnovata con determina di affidamento, ma solo tacitamente. Dunque, ora Scoto chiede all’amministrazione una soluzione per il futuro dei suoi 90 cani perché non è più in grado di sostenerli.Ed è a questo punto che arriva la relazione del comandante della polizia municipale che informa sulla questione anche il dirigente del dipartimento veterinario dell’Asp, il sindaco Francesca Draià e l’assessore Lorenzo Scarlata e chiede al titolare del canile di fornire, dopo i riscontri sanitari, un elenco di cani che non presentano pericolosità sociale per rimetterli in libertà.