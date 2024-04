La principessa Kate in un video: «Ho il cancro»

Reali

La principessa si rivolge ai sudditi a 2 mesi dall'operazione

La principessa di Galles Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

La principessa di Galles non ha precisato che tipo di cancro l’abbia colpita, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come «uno shock» e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratoriev su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro. E proprio re Carlo si dice «molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio» nel rivelare ladiagnosi di cancro. Lo fa sapere il Palazzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA