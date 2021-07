Bianco (Catania), serve carta diritti umani del Mediterraneo

BRUXELLES - "Chiedo di spingere l'acceleratore sull'idea di una carta fondamentale dei diritti umani che riguardi tutti i Paesi del Mediterraneo, che accettino di avere anche un'asticella meno alta di quella dell'Ue, però alcuni principi fondamentali sarebbe bene che ci fossero". Bianco ha commentato le recenti decisioni del Consiglio Ue in fatto di migrazioni dicendo che "negli ultimi due anni la Commissione inizia se non altro a discutere di migrazione" e "molti Stati si girano ancora dall'altra parte". Ora per l'attuazione dell'Agenda per il Mediterraneo si prevede uno stanziamento fino a 7 miliardi di euro, per cui il monitoraggio e il coinvolgimento della società civile saranno fondamentali. "Ho chiesto di aprire dei forum e di far crescere la capacità di comunicazione e di ascolto, altrimenti le norme restano scritte e non diventano operative", ha detto Bianco all'ANSA. "Il Comitato delle Regioni può dare una mano se ci mettono in condizioni nelle nostre comunità locali e regionali", ha aggiunto. "Ho chiesto che sia fatta una verifica molto attenta e molto severa perché, se dovessimo renderci conto alla fine che con i soldi dell'Ue stiamo aiutando delle pratiche non positive, sarebbe un disastro", ha anche detto Bianco, portando l'esempio della collaborazione tra i sindaci italiani e quelli libici.

