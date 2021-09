Michel, manterremo flusso dei rifugiati dall'Afghanistan sotto controllo

BRUXELLES - "Non creiamo un nuovo mercato per i trafficanti di esseri umani", vogliamo mantenere "il flusso" di profughi "sotto controllo e le frontiere in sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della riunione straordinaria del G7 sull'Afghanistan. "Sarà necessario garantire la sicurezza dell'aeroporto" di Kabul "per tutto il tempo necessario per completare le operazioni. E' una delle questioni che abbiamo sollevato con gli Usa e gli altri partner". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della riunione straordinaria del G7 sull'Afghanistan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA