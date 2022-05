Nove città italiane all'avanguardia sul clima

BRUXELLES - sono tra le 100 città europee che parteciperanno all'iniziativa Ue per 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030.Le azioni riguarderanno mobilità, efficienza energetica e pianificazione urbana verde, con la possibilità di costruire iniziative congiunte con altri programmi dell'Ue. La Commissione inviterà le 100 città selezionate a sviluppare insieme a imprese e cittadini dei contratti con un piano generale per la neutralità climatica in tutti i settori e relativi piani di investimento.Le città saranno i "pionieri, che si prefiggono obiettivi ancora più alti" su clima e ambiente, ha detto la. "Queste città ci stanno mostrando la strada per un futuro più sano - ha concluso - e le sosterremo in questo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA