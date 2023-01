Quale futuro per l'Europa, Forum ANSA-Eurocamera con Picierno

BRUXELLES, 20 DIC - Dalle riforme istituzionali al Qatargate, dal caro energia alla guerra in Ucraina, dalla modifica del Patto di stabilità al Patto sull'immigrazione: questi alcuni dei temi che saranno toccati domani nel corso del Forum organizzato dall'ANSA in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell'Eurocamera e che vedrà come ospite la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.Al confronto, che si svolgerà nella nuova sede dell'Europa Experience, parteciperanno anche gli studenti del Liceo statale Salvatore Pizzi di Capua, in provincia di Caserta. Prima del Forum i ragazzi avranno modo, grazie alle strutture dell'Europa Experience, di partecipare a un gioco di ruolo sul processo legislativo dell'Ue e, in particolare, sulle funzioni che rivestono in questo contesto il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea.SEGUI LA DIRETTA

