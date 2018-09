Catania, riapre il Lungomare liberato: in strada senza auto e smog

Catania - Dopo tre mesi di stop, è tornata a Catania l'iniziativa promossa dal Comune, del Lungomare liberato. Un'unica edizione estiva quella di oggi che ha restituito ai catanesi la lunga arteria stradale, che costeggia il litorale, del tutto liberata dal traffico e dallo smog. Diverse le iniziative organizzate dal primo pomeriggio di oggi come ad esempio la possibilità di noleggiare, anche gratuitamente le bici Amt in piazza Borsellino o come l'esibizione di un gruppo di giocolieri.

L'evento verrà riproposto il prossimo 7 ottobre con altre iniziative.

Foto di Orietta Scardino