Catania, pienone (con richiesta di matrimonio) al concerto di Max Pezzali alla Villa Bellini

Un ritorno agli anni 90 con il pienone. Grazie al concerto di Max Pezzali, voce degli 883, di ieri sera alla Villa Bellini di Catania, con replica stasera. Un tuffo nel passato con canzoni che puntualmente sono le regine del karaoke. Da "Come Mai". ad "Hanno ucciso l'uomo ragno", passando per "Nord Sud Ovest Est". Ma anche le canzoni d'amore che hanno fatto innamorare decine di ragazzini del 90' tra cui "Una Canzone d'Amore" e "Come mai" sulle cui note, rigorosamente in diretta, un ragazzo presente al concerto e grande fan di Pezzali, ha chiesto alla sua morosa di sposarlo.

Naturalmente positiva la risposta, con data per il matrimonio già fissata al 14 luglio del prossimo anno. e stasera, dopo il sold out di ieri, si replica. Una doppia data per un artista molto apprezzato, piena di pubblico con grande soddisfazione per l'organizzazione e per il comune di Catania che ha inserito l'evento nel cartellone estivo.

