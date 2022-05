CorriCatania: la "marea" bianca invade la città per coniugare sport e solidarietà

Anche quella che si è appena conclusa è stata un'edizione di successo. CorriCatania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti, ha registrato, per il 14esimo anno, una grande adesione di partecipanti. La "marea" bianca (tutti acquistano e indossato l'apposita maglietta) si è snodata per le vie centrali della città a partire da piazza Università dove la manifestazione ha avuto inizio a partire dalle 10 di stamattina. Sportivi e non, interi nuclei familiari, comitive di amici, bambini, giovani e meno giovani non sono mancati a quello che è ormai diventato negli anni un appuntamento da fissare sul calendario. Dopo lo stop degli anni della pandemia, la corsa-camminata ha subito anche il rinvio di una settimana: fissata in un primo tempo per domenica 8 maggio è stata slittata ad oggi per le avverse condizioni meteo previste per la settimana scorsa. Oggi tutto è andato per il meglio, grazie anche ad una temperatura quasi estiva che ha ulteriormente favorito la scelta di stare all'aria aperta e per una buona causa.

Foto di Davide Anastasi

