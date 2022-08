La catanese Giulia Vitaliti è Miss Sicilia: ecco lei e tutte le altre bellezze siciliane che andranno a Miss Italia

Giulia Vitaliti, 23 anni, di San Giovanni la Punta (Catania) è stata incoronata ieri sera ad Avola nella finalissima regionale come Miss Sicilia, la più bella dell'Isola. Giulia difenderà i colori della Sicilia alla fase nazionale di Miss Italia. Di essere bella è bella, ma Giulia è anche brava: è infatti un'atleta, abile giocatrice di pallavolo che quest'anno ha conquistato la promozione dalla serie C alla B2 con l'Alus Mascalucia, è una influencer essendo una delle tik toker più seguite d'Italia con 1,6 milioni di follower sul social network del momento, studia psicologia all'università di Messina per diventare profiler ma spera un giorno di poter fare l'attrice, tanto che studia anche recitazione.

Grazie all'elezione di Giulia come Miss Sicilia, un'altra ragazza isolana potrà andare alle prefinali di Miss Italia con il titolo di Miss Miluna Sicilia, lasciato proprio dalla bella catanese. Il suo posto sarà preso dalla palermitana Chiara Benigno, 18 anni. Con loro ci sono altre 10 ragazze siciliane che andranno alle prefinali, ma la "pattuglia" sicula subirà un'altra scrematura prima delle fasi finali.

Ecco quindi tutte le siciliane che andranno alle prefinali.

Giulia Vitaliti, 23 anni di San Giovanni la Punta (Ct), Miss Sicilia

Chiara Benigno, 18 anni, di Palermo, Miss Miluna Sicilia

Laura Torre, 19 anni, di Falcone (Me), Miss Givova Sicilia

Annamaria La Rosa, 23 anni di Capo d'Orlando (Me), Miss Sorriso Sicilia

Gloria Taormina, 18 anni, di Catania, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia

Anastasia Pellegrino, 21 anni, di Santa Margherita Belice (Ag), Miss Kissimo Biancaluna Sicilia

Alice Carbonaro, 21 anni, di Messina, Miss Isola del sole

Meny Sorbello, 22 anni, di Zafferana Etnea (Ct), Miss Eleganza Sicilia

Lucrezia Di Matteo, 28 anni, di Ragusa, Miss Barocco

Anita Lucenti, 19 anni, di Modica Miss Cinema Sicilia

Gloria Calapaj, 21 anni, di Messina, Miss Social Sicilia

Il concorso di Miss Italia ora sta entrando nel vivo e a metà settembre si terranno le prefinali nazionali.

