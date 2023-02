S. Agata, l'altarino di piazza Palestro in fiamme: troppi i ceri lasciati dai devoti

Non bastavano la rottura del cordone durante la salita dei Cappuccini e la croce che si è staccata nella parte superiore del fercolo, la scorsa notte è andato a fuoco anche l'altarino che si trova in piazza Palestro. E' una festa di S. Agata alquanto "movimentata" quella di questa edizione 2023. Pare che il rogo, che ha annerito e danneggiato, in parte, il monumento del cosiddetto "Fortino", sia stata la moltitudine di ceri lasciati lì dai devoti. Il rogo che è divampato ha richiesto l'intervento dei vigli del fuoco.

Foto di Roberto Viglianisi

