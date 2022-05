Tra maschere, coreografie e la bandiera ucraina ecco i 17 artisti della prima semifinale

Al via l'Eurovision Song Contest 2022 a Torino e in diretta su Rai1 con i primi 17 artisti. A condurre Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tifo da stadio, pubblico che batte il tempo con le mani e inquadrature su bandiere della pace per l'ingresso sul palco della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest dei concorrenti ucraini, la Kalush band, grandi favoriti della vigilia con il brano 'Stefania': una brano tra folk, pop e rap, dedicato dal leader del gruppo alla mamma ma diventato una sorta di inno alla madre patria nei giorni della guerra contro l’invasione russa. Tutti in piedi per il tributo dei tre conduttori dell’Eurovision Song Contest a Raffaella Carrà con un accenno di canto e ballo sulle note di 'Fiestà. Laura Pausini intona una strofa della hit della grande artista scomparsa lo scorso anno e Mika e Alessandro Cattelan si uniscono all’omaggio ballando mentre la grande platea del PalaOlimpico li segue applaudendo e ballando.

Ecco la scaletta dei cantanti:

Albania: Ronela Hajati con "Sekret"

Lettonia: Citi Zēni con "Eat Your Salad"

Lituania: Monika Liu con "Sentimental"

Svizzera: Marius Bear con "Boys Do Cry"

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con "Disko"

Ucraina: Kalush Orchestra con "Stefania"

Bulgaria: Intelligent Music Project con "Intention"

Olanda: S10 con "De Diepte"

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con "Trenulețul"

Portogallo: Maro con "Saudade Saudade"

Croazia: Mia Dimšić con "Guilty Pleasure"

Danimarca: REDDI con "The Show"

Austria: Lum!x ft Pia Maria con "Halo"

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con "Með Hækkandi Sól"

Grecia: Amanda Tenfjord con "Die Together"

Norvegia: Subwoolfer con "Give That Wolf A Banana"

Armenia: Rosa Linn, con "Snap"





