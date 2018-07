Mizzica50, Maria Grazia Cucinotta "Cenerentola tutta d'oro" alla festa del suo compleanno

Roma - Un party riuscitissimo quello per i 50 anni dell'attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta. Tutto è andato come previsto nell'evento #Mizzica50 curato da Andrea Riccio e organizzato in una villa sull'Appia Antica a Roma. Emozionata e felice, l'attrice e produttrice messinese era circondata da tanti amici ma soprattutto dai suoi affetti più cari, primi fra tutti la figlia Giulia e il mario Giulio Violati. L'ambientazione della festa è stato un inno alla Sicilia: dagli addobbi al catering. Carretti, cannoli, teste di Burgio, limoni e magliette con pali di ficodindia in onore alle origini dell'attrice lanciata da Massimo Troisi ne Il postino. La Cucinotta per l'occasione ha sfoggiato un vestito interamente color oro realizzato da Myriam Collini Maraziti: "Grazie - ha scritto l'attrice su Instagram - per essere stata la fatina dei miei 50 anni con questo vestito spettacolare".

Foto da Instagram