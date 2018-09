Dopo la moglie mora, una bionda incandescente per Briatore?

Il settimanale Chi, sempre bene informato, la indica come nuova compagna di Flavio Briatore. Taylor Mega è una giovanissima e bellissima modella dall'aspetto diametralmente opposto a quello dell'ex moglie del facoltoso imprenditore: bionda, incarnato latteo e occhi azzurri lei; mora e con gli occhi scuri Elisabetta Gregoraci. Taylor ha 24 anni, 44 in meno dell'ex team manager di Formula Uno. Ma ovviamente questo dettaglio non sembra essere un problema per nessuno dei due presunti piccioncini.

Briatore, proprietario di una serie di locali, resort e negozi sparsi tra la Costa Smeralda, Montecarlo e Malindi, è sempre stato circondato da belle donne (Naomi Campbell, Heidi Klum da cui ha avuto la figlia Leni, Eva Herzigova, Vanessa Kelly). Il legame forse più forte e duraturo quello con l' ex moglie, la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci che lo ha reso padre di Nathan Falco. Adesso ancora una svolta, non confermata però da Briatore che nei giorni scorsi, sui suoi profili social, aveva smentito un flirt che gli era stato attribuito con una non meglio identificata fidanzata. La procace Taylor, curve mozzafiato con natiche in bella vista su Instagram su cui è spesso ritrattata insieme alla sorella Jade, è stata anche una delle ospiti della Mostra del Cinema di Venezia dove ha sfilato sul red carpet con lo stilista Matteo Evandro Manzin. Che la fanciulla sia in cerca soltanto di visibilità? Briatore forse risponderà nei prossimi giorni.