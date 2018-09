Benedetta Parodi e quel vento traditore

Benedetta Parodi.... come non l'avete mai vista. E sì è accaduto anche a lei di essere immortalata in versione sexy. Nessuna messa in posa però per la più piccola delle sorelle Parodi, ma soltanto un caso fortuito che è stato colto al volo da un paparazzo. Mentre passeggiava a Milano, una folata di vento le ha sollevato l'abito a righe, con spacchi, che indossava e il suo "di dietro" si è ritrovato sulle pagine del settimanale Chi. Uno scatto inusuale per l'ex giornalista di Italia Uno ormai chef-star, conduttrice e scrittrice e moglie del giornalista sportivo Fabio Caressa, da sempre attenta a look e ad atteggiamenti rigorosi e mai "sboccati".

Benedetta intanto continua a scommettersi come conduttrice alla guida di Bake Off Italia, il talent sulla preparazione dei dolci, già partito lo scorso 7 settembre su Real Time. Lì la ritroviamo nelle sue vesti: signora di gran classe, anche quando si aggira tra fornelli, farine e lieviti.