Le foto dell’ennesima disfatta del Catania: a Torre del Greco arriva la 14ª sconfitta di un campionato da dimenticare

CALCIO

Allo stadio «A. Liguori» di Torre del Greco (Napoli) arriva la 14ª sconfitta del Catania in questo campionato da dimenticare: è l’ennesima disfatta per i rossazzurri che erano chiamati a una gara di orgoglio, per far dimenticare i fatti di Padova e allontanare lo spettro dei play out. Niente di tutto ciò, i giocatori del Catania sono apparsi distratti e senza la giunta grinta, e quando hanno provato una timida reazione era ormai troppo tardi per raddrizzare la partita (foto Filippo Galtieri).

