Messina-Catania, albero abbattuto sulla carreggiata dell'A18: lunghe code in autostrada

Autostrada A18, problema di sempre, ennesimo albero abbattuto sulla carreggiata, ormai per il Consorzio Autostrade irrisolvibile. Dopo l’ultima di giorno 4 gennaio, oggi dopo qualche ora di vento, si ripresenta lo stesso problema, ennesimo albero abbattutosi sulla carreggiata ed Autostrada A8 subito interrotta.Servizio da parte da parte del Consorzio quasi inesistente. Questa da parte mia vuole essere una vera e propria denuncia. Mi chiedo:ci sono delle responsabilità? Se si, di chi sono? Perché è inverosimile che a tutt’oggi nessun provvedimento è stato preso per gli alberi di grosso ed alto fusto, che cingono il margine delle due carreggiate, o forse aspettiamo l’incidente mortale, per poter aprire gli occhi? Questa mia denuncia voglio inoltrarla fino al Ministero delle infrastrutture, in indirizzo al Ministro Toninelli ed al Presidente della Regione, nella qualità di Governatore della Sicilia. Dall’alba di questa mattina la A18 è bloccata, con il conseguente disagio di chi in quel momento la percorreva, nessun avviso agli ingressi dei caselli, se non dopo parecchie ore, autobus di linea bloccati già da diverse ore. Solo alle vetture di piccole dimensioni, viene loro permesso di invertire la marcia e usare La corsia di Sorpasso per poter fare ritorno fino al casello di Fiumefreddo.

Mi chiedo, ma il consorzio delle autostrade che introiti medi giornalieri ha? Considerata la tantissima utenza che paga il pedaggio, mi chiedo inoltre: che quantitativi di finanziamenti percepisce, al fine di dover mantenere un servizio, quanto meno preciso e puntuale? Le risposte spero siano date da chi ne ha competenza. Sono un utente che quotidianamente percorre questo tratto di Autostrada.



Alfio Papa

