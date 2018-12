Catania: pericolo per l'incolumità pubblica in Via Sant'Euplio

Al fine di evitare spiacevoli situazioni a persone e a cose altrui, vorrei segnalare la presenza di un pericolo per l'incolumità pubblica. Oggi, mentre percorrevo a piedi via Sant'Euplio, all’altezza del civico n. 144, ho constatato che, in corrispondenza della caditoia di scolo delle acque antistante al marciapiede, si è formata una voragine di circa 30×60 cm che necessita urgentemente di un intervento di manutenzione. Si chiede, tramite codesta Rubrica, la messa in sicurezza e il ripristino della caditoia attraverso l'intervento degli Enti preposti e nel più breve tempo possibile.

Alfio Santonocito

