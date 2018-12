Vaccarizzo: bonificata area comunale antistante la scuola Fontanarossa

Sono una residente del quartiere Vaccarizzo, Agata Di Grazia, sto cercando di sensibilizzare gli abitanti con la raccolta differenziata a rispettare l'ambiente che ci circonda. Ho contattato l'assessore Cantarella per chiedergli di aiutarci a rivalutare l'area della scuola Fontanarossa da anni in stato di degrado, in questa scuola ci sono più di 230 bambini. Ho fatto capire agli abitanti che dobbiamo batterci per quello che abbiamo non aspettare quello che può dare il comune. L’assessorato all’Ecologia e Ambiente del Comune di Catania insieme alla Dusty, hanno ascoltato la mia richiesta e hanno provveduto a bonificare un’area comunale nello spazio antistante la scuola Fontanarossa, plesso Vaccarizzo, dove sono stati piantati due piccoli abeti e varie stelle di Natale rosse, per la felicità dei piccoli residenti del quartiere, diventati giardinieri per un giorno. Alla consegna dell’area, dove oltre ai tanti residenti, erano presenti anche l’amministratore unico Dusty Rossella Pezzino de Geronimo, l’assessore all’Ambiente del Comune di Catania Fabio Cantarella, il presidente della 6° Circoscrizione Alfio Allegra e alcuni consiglieri della Municipalità, si è unito anche il parroco della Chiesa Nostra Signora di Nazareth, padre Armando che ha benedetto l’area bonificata. È stata una vera festa e non solo per i bambini.

