Mani giunte, mani sui fianchi, mani nei capelli: il ko del Catania a Francavilla nella nostre foto esclusive

CALCIO

I gesti eloquenti dei calciatori spiegano meglio di mille parole il momento no della squadra in campionato

Ecco le foto di Francavilla-Catania 1-0 scattate da Filippo Galtieri in esclusiva per La Sicilia. Questi scatti parlano più di mille parole e descrivono meglio di qualsiasi altra cosa il momento no della squadra rossazzurra in campionato. E’ un Catania a due facce, vittorioso in Coppa Italia di C, incapace di centrare i 3 punti in campionato. Alla squadra non riesce quasi nulla, i giocatori si guardano in faccia e i loro gesti sono più che eloquenti: ma come è possibile?, si chiedono in tanti. Adesso il rischio play out diventa un incubo.

