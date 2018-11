Violenza donne, fiori rossi per le vittime su scalinata teatro Massimo

PALERMO - Alle donne vittime di violenza, che nel corso del 2018 hanno perso la vita, sono dedicati i fiori posti sulla scalinata del teatro Massimo, a Palermo, mentre venivano diffuse le note di «Inception time» di Hans Zimmer. L’iniziativa è di Cgil Cisl Uil Palermo. Su ogni papavero rosso, un cartoncino legato sullo stelo con i nomi delle vittime e sulle magliette indossate da chi ha deposto i fiori, il disegno del fiocco rosso e la scritta «#ognigiorno25" e «Cgil Cisl Uil contro ogni forma di violenza». Ha preso il via così la manifestazione che i sindacati hanno organizzato per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



La manifestazione è stata presentata dall’attrice Consuelo Lupo e ha visto anche la testimonianza di due donne che si sono ribellate alle violenze denunciando: Lidia Vivoli, ferita a coltellate dal compagno nel 2012; Karidja Diabate, ivoriana, che ha raccontato la violenza subita durante la traversata verso Lampedusa.